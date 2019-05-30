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AGİT'ten Türk diplomata başarı madalyası

AGİT ve Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Özel Gözlem Komisyonu Başbakanı Ertuğrul Apakan'a başarı madalyası verdi
 30 Mayıs 2019 18:00
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AGİT'ten Türk diplomata başarı madalyası

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve teşkilatın dönem başbakanlığını yürüten Slovakya tarafından Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başbakanı Büyükelçi Ertuğrul Apakan'a başarı madalyaları takdim edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki AGİT Genel Merkezinde düzenlenen törende Slovakya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Miroslav Lajcak, ÖGM Başkanlık görevini Büyükelçi Halit Çevik'e devredecek Büyükelçi Ertuğrul Apakan'a Slovakya Dışişleri Bakanlığının en yüksek madalyası olan altın madalya verdi.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de AGİT'in en önemli misyonlarından ÖGM'de 5 yıllık görev süresini başarılı şekilde tamamlayan Apakan'a AGİT başarı madalyasını takdim etti.

Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak, törende yaptığı konuşmada, Büyükelçi Apakan'ın başkanlığını yürüttüğü misyonun AGİT'in en önemli görevlerinden olduğunu anımsatarak, bu görevdekilerin bölgede istikrar ve huzurun sağlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Lajcak, düzenlenen toplantının amacının Apakan'a teşekkür etmek olduğunu vurgulayarak, Türk diplomatın görevi süresince yaptığı özverili çalışmalardan övgüyle bahsetti.

AGİT'in Ukrayna'da yürüttüğü misyonun dünyanın bölgede yaşananlardan haberdar olabilmesi, sivil halkın gördüğü zararın azaltılması açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Lajcak, "ÖGM uluslararası toplumun bölgedeki gözü kulağı olmuştur. Bunu Apakan'ın başkanlığına borçluyuz. Bu nedenle kendisine Slovakya Dışişleri Bakanlığının altın madalyasını vermekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Lajcak, Ukrayna'da sorunların ne yazık ki tam anlamıyla çözüme kavuşturulamadığını, sivil toplumun ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, bölgede sivillerin acılarını dindirmek için çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi.

Büyükelçi Ertuğrul Apakan da teşekkürlerini bildirerek, 5 yıllık görev süresince AGİT Daimi Konseyinin desteği ve Ukrayna yönetimi ile sağlanan iş birliğinin önemine değindi.

Görev süresi boyunca Ukrayna'daki çatışmaların çözüme kavuşturulması için çeşitli sivil toplum kuruluşları, uluslararası paydaşlarla görüşmeler yaptıklarını aktaran Apakan, çalışmalarının merkezine insanı koyarak hareket ettiklerini anlattı.

Apakan, "Ülkem Türkiye'ye bana güvendiği ve beni bu önemli göreve önerdiği için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Türk diplomasisinin büyük başarısı"

Büyükelçi Apakan'ın 5 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yine aynı göreve Büyükelçi Halit Çevik getirildi. Böylelikle AGİT tarihinde ilk defa bir göreve aynı ülkeden art arda başkan atanmış oldu.

ÖGM başkanlık görevinin Büyükelçi Apakan'dan Büyükelçi Çevik'e geçmesi Türk diplomasisinin önemli bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

Büyükelçi Çevik de ÖGM'nin güvenlik ve istikrar açısından önemine dikkati çekerek, Apakan'dan devraldığı görevi layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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