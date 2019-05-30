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MHP'li Yalçın'dan, İmamoğlu'nun vaadlerine Sülün Osman benzetmesi

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP'nin ve zillet ittifakı adayının İstanbul politikaları, bir zamanların meşhur dolandırıcısı ve Galata Köprüsü'nü bile satmakla maruf Sülün Osman'ınkine benzemektedir
 30 Mayıs 2019 18:38
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MHP'li Yalçın'dan, İmamoğlu'nun vaadlerine Sülün Osman benzetmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu metropol kentin (İstanbul), çöp dağlarının bomba gibi patladığı, musluklardan su yerine tıs seslerinin geldiği günlere dönmemesi için halkın Cumhur İttifakının adayına destek vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin İstanbul gündemli il başkanları toplantılarının üçüncüsü, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP'nin siyaset tarihinde yer aldığı ilk günden itibaren Türkiye'nin bütünlüğü ve milletin bekası için gayret gösterdiğini belirtti.

Yalçın, kişi ve parti önceliklerinin yerini daima milletin refah, huzur ve bekasının aldığını, nerede bir parçalanma, nerede bir toplumsal ayrışma varsa MHP'nin devreye girdiğini ve bunların telafisi için elini taşın altına koyduğunu ifade etti.

MHP'nin toplumsal barışın sürmesi, Anadolu'da bin yıldır büyük bir titizlikle korunan ve ülkenin bekasının temel unsurlarından birini teşkil eden kardeşlik hukukunun yaşaması için elinden geleni yaptığını vurgulayan Yalçın, "Ne zaman Türkiye içeriden ve dışarıdan tehdit ve tehlikelere maruz kalsa MHP ve milliyetçi ülkücü hareketin mensupları göğüslerini siper ederek bunları bertaraf etme çabasına girmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, MHP'nin bütün siyasi mücadelelerini, bütün faaliyetlerini bu bilinçten asla uzaklaşmadan sürdürdüğüne işaret ederek şöyle devam etti:

"Bugün de aynı anlayışla yoluna devam eden partimiz, bütün peşin hükümleri, bütün kişisel ve kurumsal çıkarları bir kenara bırakarak politika yapmaktadır. Gerek MHP mensuplarının en büyük haksızlık ve zulme maruz kaldığı 12 Eylül 1980 darbesi, gerekse 15 Temmuz 2016 ihanet girişimi sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye'yi uçurumun eşiğine getirmiştir. Özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye, bir yol ayrımına girmiştir. MHP, o dönemde üstlendiği tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle bütün yurt sathında müessir olacak bir milli mutabakat hamlesi için kolları sıvamıştır. MHP, Türkiye'nin esenlik ve geleceği için Cumhur İttifakı'nın kurucu ortağı olmuştur. Türkiye'nin önündeki 100'üncü yıla damga vurması beklenen Cumhur İttifakı'nın teşekkülünden sonra girilen seçimlerde, milletimizin bu siyasi oluşumu desteklediği görülmüştür."

- Şimdi gündemimizde İstanbul seçimleri var

Şimdi ise gündemlerinde 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olduğunu bildiren Semih Yalçın, "YSK'nin çeşitli şaibeler, hukuksuzluklar ve yolsuzlukların ayyuka çıkması üzerine 31 Mart'taki İstanbul seçimini iptal ettiğini" ifade etti.

"İptale dair açıklanan gerekçeler de göstermektedir ki sandığa şaibe bulaştırılmış, oy hırsızlığına zemin oluşturacak yasa dışı çeteleşmeler söz konusu olmuştur." görüşünü paylaşan Yalçın, "Buna rağmen, şer ittifakı ve bilhassa da CHP, yargının doğru ve meşru kararına şiddetle itiraz etmektedir. CHP, seçimin yenilenmesi kararından, usulsüzlük ve hukuksuzlukların tekrarlanamayacak olmasından rahatsızdır. Bu ne mızıkçılıktır, bu ne endişe, hangi telaştır?" görüşünü aktardı.

Yalçın, CHP'nin seçimin halkın hakemliğinde yenilenmesinden imtina ettiğini iddia ederek haklı olanın, şaibesiz ve temiz bir seçimde zaten hedefine ulaşacağını belirtti.

"Yalan, üçkağıt, dümen, dubara ve iftiranın CHP'nin siyaset doktrini haline geldiğini" öne süren Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü bu defa oyun İstanbul üzerinden oynanmaktadır. Ancak CHP'nin halkı dolandırma niyetiyle ördüğü İstanbul siyaseti, 23 Haziran'da İstanbul'da ayağına dolanacaktır. CHP'nin ve zillet ittifakı adayının İstanbul politikaları, bir zamanların meşhur dolandırıcısı ve Galata Köprüsü'nü bile satmakla maruf Sülün Osman'ınkine benzemektedir. Pek manidardır Sülün Osman, cezaevine girdiği dönemde de mahkumlara 'alın teri ile yaşamak' üzerine bir konferans vermiştir. CHP adayı ve sözcülerinin İstanbul seçimiyle ilgili suretihaktan görünen tutum ve açıklamaları, bu ünlü sahtekarın taktiklerine tıpa tıp benzemektedir. Sülün Osman Galata Köprüsü'nü satmıştır ama zillet ittifakının adayı koca İstanbul'u satamayacak, İstanbul halkını aldatamayacaktır. 23 Haziran'da yenilenecek seçim Cumhur İttifakı'nın hakkını teslim, İstanbullular açısından da hakkın yerini bulmasını temin edecektir."

- "Seferber olunması yönündeki kararlılık tekrarlanmıştır"

Semih Yalçın, bu seçimde birlik ve beraberlik ruhunun tezahürü olan Cumhur İttifakı'nın kazanmasının, birçok açıdan anlam ve önem taşıdığını kaydederek Cumhur İttifakı'nın 16 milyon İstanbullunun, 2023'e "bölgesinde ve dünyada lider ülke" vizyonuyla huzur ve refah içinde erişmesi için lokomotif vazifesi icra ettiğini belirtti.

MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın ortağı sıfatıyla İstanbul'da sürdürülen kampanya faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla yurt çapındaki il başkanlıklarını ve parti teşkilatlarını hemşehri kuruluşları üzerinden teyakkuza geçirdiğini anlatan Yalçın, toplantıda alınan kararları ise şu şekilde aktardı:

"Toplantıda, MHP olarak İstanbul'da milli bütünlüğümüze zarar verecek bütün ön yargıların ortadan kaldırılması, sandığa gidilerek gönüllerin fethedilmesi için seferber olunması yönündeki kararlılık tekrarlanmıştır. Sevgi, kardeşlik ve barışı yok etmek üzere, dağı İstanbul'a getirmeye çalışanların oluşturduğu şer ittifakınca dikilen kötülük surlarının yıkılması için samimi gayretlerin sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır. İstanbul seçimi bağlamında etnik kimlikler ve aidiyetler üzerinden yalan, desise ve entrika yoluyla siyaset yapılmaması, yapanlara fırsat verilmemesi için son güne kadar sahada olunacağı ifade edilmiştir. İstanbul'un milli bekamızın temini kadar yerel hizmetlere de ihtiyacı bulunduğu gerçeğinden hareketle, bu büyük metropol kentte şimdiye kadar yapılan büyük yatırımların, altyapı çalışmalarının istikrar içinde sürdürülmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. İstanbul halkının bir pişmanlık yaşamamak için şehre hizmette denenmiş ve büyük kusurları görülmüş partilerin adaylarının yeniden göreve getirilmesi macerasına yanaşmayacağını biliyoruz. Bu metropol kentin, çöp dağlarının bomba gibi patladığı, musluklardan su yerine tıs seslerinin geldiği günlere dönmemesi için halkın Cumhur İttifakı'nın adayına destek vereceğine inanıyoruz. Belediyenin terör örgütleri mensuplarının, parti militanlarının cirit attığı, devri sabık yaratılarak binlerce çalışanın ekmeğiyle oynandığı bir zulüm merkezi haline getirilmesine müsaade edilmeyeceğini düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
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