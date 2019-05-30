Cezaevi eski vaizi imam FETÖ'den tutuklandı
Isparta'da daha önce cezaevi vaizliği yapan ihraç imam, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Eski cezaevi vaizi ihraç imam, eski iş yerine bu kez tutuklu olarak geri döndü
|30 Mayıs 2019 18:57
|Yazdır
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi' olmak suçlamasıyla, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Talha K. il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Talha K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, daha önce cezaevinde vaizlik görevi yaparken kamudaki imam kadrosundan ihraç edilen Talha K., daha önce çalıştığı iş yerine bu kez tutuklu olarak gitti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'daki FETÖ davasında 1 sanığa ceza 2 sanığa beraat
30 Mayıs 2019 18:32
|'Futbolda şike kumpası' davasında 5 tahliye
30 Mayıs 2019 18:21
|Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
30 Mayıs 2019 17:46
|Mersin'de iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
30 Mayıs 2019 17:38
|Pençe Harekatı'nda mayın ve EYP'ler imha ediliyor
30 Mayıs 2019 17:27
|2010 KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu
30 Mayıs 2019 17:01
|Boğazlıyan Şeker'in eski müdürüne FETÖ'den hapis istendi
30 Mayıs 2019 16:18
|PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor
30 Mayıs 2019 16:09
|Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
30 Mayıs 2019 16:07
|Isparta'da aranan FETÖ hükümlüsü tutuklandı
30 Mayıs 2019 15:54