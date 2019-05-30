Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi
|30 Mayıs 2019 19:26
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