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Şehit Teğmen Raşit Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı şehidi Piyade Teğmen Raşit Aydın son yolculuğuna uğurlandı
 30 Mayıs 2019 19:34
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Şehit Teğmen Raşit Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) Sakarya'nın Geyve ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 asker dün şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından, helikopterle nüfusuna kayıtlı olduğu Sakarya'ya uğurlandı. Aslen Giresunlu bir ailenin evladı olan ve Geyve nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın cenazesinin karşılanması sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin tabutunun üzerinde ki asker yüzüğü yakınlarını yasa boğdu.

Şehit Aydın için Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlendi. Törene şehidin babası Seyit, annesi Zeynep Tülay ile yakınları başta olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı düzenlenen askeri tören ile Melekşesolak Merkez Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, şehit olan Raşit Aydın'ın 2'si kız toplam 7 kardeş oldukları ve kardeşler arasında en büyüğü olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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