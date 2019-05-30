1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baş ağrısı depresyonun belirtisi olabilir

DEÜ Acil Servisi'nde yapılan ve 3 ay süren araştırmada, baş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvuranların yüzde 8'i ağır olmak üzere yüzde 56'sında depresyon saptandı
 30 Mayıs 2019 20:08
Yazdır
Baş ağrısı depresyonun belirtisi olabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde yapılan bilimsel araştırmayla, baş ağrısı şikayetiyle acil servise başvuranların önemli bölümünde depresyon olduğu ortaya konuldu.

Hastanenin acil servisine her gün yaklaşık 10 kişinin baş ağrısı şikayetiyle başvurması üzerine DEÜ Acil Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı danışmanlığında Acil Tıp Uzmanı Burcu Poyraz tez çalışması yaptı.

Baş ağrısı çektiği için başvuran ve araştırmayı kabul eden 18-85 yaş arasındaki 273 hastaya depresyon ölçeği uygulandı ve ağrı kesici ilaçlar verildi.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucunda, hastaların yüzde 8'inde ağır olmak üzere toplam yüzde 56'sında, yani 153 kişide depresyona rastlandı.

Depresyonu olan hastaların analjezik, yani ağrı kesici ilaçlara daha az yanıt verdiği tespit edildi.

- Başvuru şikayeti baş ağrısı ancak asıl sebep depresyon

Prof. Dr. Sedat Yanturalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın asıl amacının acil servise baş ağrısı ile başvuran hastalardaki depresyon sıklığını belirlemek olduğunu kaydetti.

Acil bölümüne baş ağrısı şikayetiyle gelen kişi sayısının yüksek olduğuna işaret eden Yanturalı, "Migren ve baş ağrısı arasındaki ilişki daha önce ortaya konmuştu. Hastalar acil servise baş ağrısı ile geliyor ama bunun altında depresyon var mı yok mu buna baktık. Depresyon hastalarında baş ve sırt ağrısı olabiliyor. Hastalar bunu tedavi etmeye çalışıyor. Söz konusu hastaların gerçek adresleri psikiyatri mi onu anlamak istedik. Şikayet baş ağrısı ama asıl sebep depresyon olabilir." dedi.

Yanturalı, araştırma sonucunda da hastaların yüzde 8'inde ileri, yüzde 17'sinde orta olmak üzere yüzde 56'sında depresyon tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu hastaların uykusuzluk şikayetinin de bulunduğunu aktaran Yanturalı, "Baş ağrısıyla gelenlerin yarısı depresyonda olduğunu bilmiyor, ağrılarına çare bulmak için geliyorlar ama analjezik ilaçlarla ağrıları geçmiyor çünkü altında psikiyatrik rahatsızlık var." diye konuştu.

Yanturalı, baş ağrısı ile acil servise sık başvuranlarda, 24 saati aşkın süre ağrı çekenlerde ve ağrı kesiciye yanıt vermeyenlerde depresyon riskinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu hastaların psikiyatri servisine yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Sedat Yanturalı, çalışmanın bir kongrede sözlü bildiri olarak sunulduğunu da kaydederek, ilgili makalenin yazımıyla birlikte bilimsel sonuçların uluslararası tıp literatürüne de sunulacağını sözlerine ekledi.

- Yüzde 3 veya 4'ünde organik nedenler

Dr. Burcu Poyraz da baş ağrısının beyin travması, düşme, tümörler gibi birden çok sebebi olabildiğini, bunun yanında sebebi bilinmeyen baş ağrılarının bulunduğunu kaydetti.

Poyraz, dünya ortalamasına göre, baş ağrısı ile gelenlerin yüzde 3 ya da 4'ünde ise organik sebepler bulunduğunu ifade etti.

Baş ağrısı, sırt ağrısı, çarpıntı gibi şikayetlerle acil servise gelenlerde depresyon olabildiğini söyleyen Poyraz, "Acil servise sık başvuranlar, sık ağrı kesici kullananlar daha fazla depresyondaydı. Herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Baş ağrısıyla sürekli hastaneye geliyorlar ama tedavi olamıyordu." dedi.

Burcu Poyraz, doğru tanı ile bu hastaların tedavi olabileceğini, sağlık sistemindeki yükün de hafifleyebileceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanser ilacı satışındaki artış beklentisi korkuttu
30 Mayıs 2019 20:13		 Kargı Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
30 Mayıs 2019 10:18
Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor
29 Mayıs 2019 20:05		 'Türkiye'de 10 bin 562 KKKA hastası tespit edildi'
29 Mayıs 2019 12:26
'Sıcaklarda kalbinizi korumak için beyaz ve bol giysiler giyin'
29 Mayıs 2019 11:40		 Poliklinikte kurulan okul 38 yıldır 'sağlıkçı' yetiştiriyor
28 Mayıs 2019 11:19
Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak
28 Mayıs 2019 10:57		 Uzmanlardan 'sahte güneş gözlüğü' uyarısı
27 Mayıs 2019 20:12
Çölyak hastalarına özel glütensiz iftar
25 Mayıs 2019 11:53		 Bursa'da, 3 hastanenin kapatılacağı iddiasına tepki
24 Mayıs 2019 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor21:21 - Belediye başkanı lüks makam aracını geri verdi21:16 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü21:11 - '416 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdi'21:07 - Edirne'de protokol trafik denetimine katıldı21:03 - TBMM'de 2 kanun teklifi kabul edildi20:59 - MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı20:55 - 'Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam edecek'20:51 - MEB'in 'Anadolu Masalları Projesi' hayata geçirildi20:13 - Kanser ilacı satışındaki artış beklentisi korkuttu
20:08 - Baş ağrısı depresyonun belirtisi olabilir20:03 - Türkiye'nin en tehlikeli yolu tünelle geçilecek19:59 - Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli oldu19:56 - Devamsızlık yüzünden okulu birbirine kattı19:53 - İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı19:50 - Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti19:46 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak19:42 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya 25 milyar lira verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
Avukat, aynı etekle adliyeye gitti
Hukuk fakültelerine, ilk 100 binde olanlar girebilecek
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tam metni
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.06.2019 tottenham vs liverpool maçı 2
hıyar 1
29.05.2019 arsenal vs chelsea maçı 6
sabun kokusu 1
Şemsi Tebrizi 1
edho 2
Platonik aşk 3
ismail köybaşı 2
hakimle avukat arasındaki etek boyu tartışması 12
tebessüm 2
SON İLANLAR
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
TÜBİTAK UME Personel Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam