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Devamsızlık yüzünden okulu birbirine kattı

Avcılar'da meslek lisesi son sınıf öğrencisi, devamsızlık yüzünden annesi ile birlikte geldiği okulda öğretmenleri ile tartışarak bıçak savurdu.
 30 Mayıs 2019 19:56
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Devamsızlık yüzünden okulu birbirine kattı

Avcılar'da meslek lisesi son sınıf öğrencisi, devamsızlık yüzünden annesi ile birlikte geldiği okulda öğretmenleri ile tartışarak bıçak savurdu.

Polis ekipleri, çocuğu elinden bıçağı aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde yaşandı. İddiaya göre, devamsızlık sorunu bulunan lise son sınıf öğrencisi A.M., okul yöneticileri ile konuşmak üzere annesi ile birlikte okula geldi.

Öğretmenler ile konuşurken tartışmaya başlayan A.M., yanındaki kesici aleti de sağa sola savurmaya başladı.

İhbar üzerine okul yakınında bulunan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede okula gelerek, A.M'nin elindeki bıçağı aldı. A.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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