1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in 'Anadolu Masalları Projesi' hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile hayata geçirdikleri "Anadolu Masalları Projesi"nin tanıtımını yaptı
 30 Mayıs 2019 20:51
Yazdır
MEB'in 'Anadolu Masalları Projesi' hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile hayata geçirdikleri "Anadolu Masalları Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Selçuk, milli değerlerin hayata geçirilmesi ve çocuklarla buluşturulmasının vazifeleri olduğunu söyledi. Selçuk, "Bu vazifemizi yerine getirebilirsek sadece şikayet ettiğimiz bir durum içerisinde değil, çocuklara örnek olduğumuz, onlar için bir rol model ortaya koyduğumuz bir gayretin içinde olabileceğiz." dedi.

"Masalların eğitim sistemi için anahtar bir rol oynadığını" vurgulayan Selçuk, Türk masallarının dışında başka ülkelerin masallarını da bir araya getiren bir çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Selçuk, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Güzel sanatlar liselerindeki çocuklarımızın rehberliğinde ata yadigarı bu masallara paletleri ve fırçalarıyla ruh veren öğretmenlerimiz var. Hazırlanan masalların dijital ortamlara taşınması, bazı sinema eserlerine mevzu olması, bir takım çizgi filmlerle tekrar buluşturulması gibi devam çalışmaları noktasında da gayretlerimiz olacak. Bu şekilde biz bu topraklarla, Türk kimliği ile bağımızı nasıl daha gerçekçi biçimde göstermiş oluruzun da yanıtını vermiş olacağız. Bugün, bir varmış bir yokmuş demeyeceğiz, bir varmış hep varmış diyeceğiz."

- Çocuklar kendi masallarını üretecek

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, projeyle Anadolu ve Osmanlı dönemi topraklarındaki masalların tarandığını belirtti.

Derlenen masalların pedagojik kontrolden geçirildiğini ve bu masalların resimlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Boyacı, UNESCO Milli Komitesi ile iş birliği yaptıklarını, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Boyacı, "Bundan 100-500 yıl önceki yaşantıları, o dönemin kültürel imkanlarını, evleri, yaşam koşullarını çocukların hayal etmesini istedik. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok çalıştılar. Yaklaşık 2,5 ay içinde 80 masalın tüm hikayelerinin resimlenmesini tamamladık." dedi.

Anadolu masallarını çocukların anlatması için masal kartları hazırladıklarını dile getiren Boyacı, bu yolla çocukların kendi masallarını da üretebileceklerini söyledi.

Türkiye büyük bir kültürel mirasa sahip olduğunu dile getiren Boyacı, çocukların, genç yaşlardan itibaren bu kültürel kodları bugünün koşulları içinde edinebilmelerini arzuladıklarını söyledi.

- "Türk masal kahramanları tanınmıyor"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da çocukların yeni kent hayatı içinde steril ortamlarda ve deneyimlemeden öğrenmeye yönlendirildiğini anlattı.

"Düşme, kalkma, oynama, arkadaş olma" diyerek çocukların zararsız olduğu sanılan küçük odalarda tabletlerin, internetin, bilgisayarın ve sandalyenin etrafına hapsedildiğine dikkati çeken Oğuz, muhakemeli kültür ortamında yetişmeyen çocukların, ilerleyen yaşlarda daha fazla depresyona, obeziteye maruz kaldığını, sorun çözme başarılarının daha az olduğunu ve sorun çözemedikleri vakit daha fazla doktora müracaat ettiklerini ve daha fazla ilaç kullandıklarını belirtti.

Oğuz, dünyanın gittikçe yalnızların dünyası haline geldiğine işaret ederek, bundan sıyrılmak için tekrar diyalog ortamlarının kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya masallarının kahramanlarının çok iyi tanındığını ancak Türk masal kahramanlarının tanınmadığını dile getiren Oğuz, bu tanınırlığın artırılması için projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığına duyarlılığı için teşekkür etti.

Tanıtım programında sahne alan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin eşliğinde "Bana Bir Masal Anlat Baba" ve proje için özel bestelenen "Anadolu Masalları" isimli şarkılar seslendirildi. Programda, öğretmenler çeşitli masallar anlattı.

- Sergiler, Türkiye'nin 7 bölgesinde açılacak

Anadolu Masalları Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu projesi olarak çocukların kendi kültürel kodlarını taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu masalları ile tanıştırmak için hayata geçirildi.

Projede öncelikle akademik bir heyet oluşturularak en sevilen Anadolu masalları derlendi. Bunlar akademisyenlerce incelendi ve 80 masal çocukların seviyesine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Daha sonra masallar, kültürel mirasa uygun şekilde güzel sanatlar liselerinde, öğrenciler tarafından görsellendi, onların renkleri ve fırçalarıyla hayat buldu.

Proje kapsamında, yapılan resimlerden oluşan Anadolu Masalları Resim Sergisi'nin, ülkenin 7 bölgesinde ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle Paris'te açılması planlanıyor.

Projenin eğitim kiti olarak tasarımı planlandı. Resimlenen masalların dijital olarak çocukların istifadesine sunulması, masal oyun kartlarının hazırlanması ve basılı kitap olarak çocuklarla buluşması için eğitim seti çalışmaları devam ediyor. Söz konusu set ile çocukların kendi masallarını kurgulamaları ve oyunlaştırmaları mümkün olacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, proje kapsamında "Masal Anlatıcılığı Sertifika Programı" hazırladı. "Masal Anlatıcılığı Eğitimi", mesleki gelişim planına alındı, 2019 yılı içerisinde 20 bin öğretmenin eğitilmesi hedeflendi.

Anadolu masalları, görme ve işitme engelli çocuklar için seslendirilecek ve işaret diline çevrilecek. Proje kapsamında çocukların masalları, sanatçıların sesiyle hayat bulacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışındaki FETÖ okullarından mezun olanlara denklik verilmeyecek
30 Mayıs 2019 16:12		 Bakan Selçuk'tan 'Öğretmenler Günü 81 ilde kutlansın' genelgesi
30 Mayıs 2019 13:42
MEB, mesleği eğitimin tarihine dair kitap yayımladı
30 Mayıs 2019 09:40		 Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası
30 Mayıs 2019 07:05
MEB'den, 2019 yılı Öğretmenler Günü Genelgesi
29 Mayıs 2019 18:10		 Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
27 Mayıs 2019 08:32
MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı
26 Mayıs 2019 11:10		 Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek
23 Mayıs 2019 19:46
Yapay zeka ders oluyor
22 Mayıs 2019 07:05		 'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı
20 Mayıs 2019 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:21 - Belediye başkanı lüks makam aracını geri verdi21:16 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü21:11 - '416 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdi'21:07 - Edirne'de protokol trafik denetimine katıldı21:03 - TBMM'de 2 kanun teklifi kabul edildi20:59 - MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı20:55 - 'Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam edecek'20:51 - MEB'in 'Anadolu Masalları Projesi' hayata geçirildi20:13 - Kanser ilacı satışındaki artış beklentisi korkuttu20:08 - Baş ağrısı depresyonun belirtisi olabilir
20:03 - Türkiye'nin en tehlikeli yolu tünelle geçilecek19:59 - Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli oldu19:56 - Devamsızlık yüzünden okulu birbirine kattı19:53 - İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı19:50 - Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti19:46 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak19:42 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya 25 milyar lira verdi19:38 - Sedanur davasında ilk duruşma Yozgat'ta görüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
Avukat, aynı etekle adliyeye gitti
Hukuk fakültelerine, ilk 100 binde olanlar girebilecek
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tam metni
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olan var olmayan var 2
roberto soldado 1
herkes her şeyin farkında kimse hiç bir şeyi yanlışlıkla yapmadı 4
Samsun gençlik festivali 1
ezcümle 4
susak 3
elif şahin keleş 1
imamoğlu'na densizlik yapan esnafın ibb çalışanı çıkması 2
becayiş isteği 2
açın kapıyı 3
SON İLANLAR
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
TÜBİTAK UME Personel Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam