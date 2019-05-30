MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.
|30 Mayıs 2019 20:59
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.
MSB'nin paylaşımında, "TCG BARTIN Korvetimizden yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' 'Süratli Suüstü Drone'nu tam isabetle vuruldu." denildi.
TCG BARTIN Korvetimizden yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta "ALBATROS-K" Süratli Suüstü Dronu tam isabetle vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/gW9Zzhoad7T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Mayıs 2019
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