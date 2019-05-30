TBMM'de 2 kanun teklifi kabul edildi
|30 Mayıs 2019 21:03
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TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 2 kanun teklifi kabul edildi.
Genel Kurul'da torba kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşmasının ardından uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.
Müzakerelerin ardından kabul edilen teklifler şunlar:
- Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Genel Kurulun, yarın çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 11 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Öte yandan bazı milletvekillerinin Genel Kurul salonunda, Başkanvekili Adan ve milletvekilleriyle bayramlaşması dikkati çekti.
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