Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
|30 Mayıs 2019 21:16
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti.
Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G-20 Zirvesi marjında Japonya'da Putin'le yapacağı görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediye başkanı lüks makam aracını geri verdi
30 Mayıs 2019 21:21
|'416 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdi'
30 Mayıs 2019 21:11
|'Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam edecek'
30 Mayıs 2019 20:55
|Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli oldu
30 Mayıs 2019 19:59
|Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
30 Mayıs 2019 19:26
|'438 uzmanlık tezi için 16 bin 500 fare kullanıldı'
30 Mayıs 2019 19:15
|'Çin'e 3 bin ton kiraz ihraç edilecek'
30 Mayıs 2019 19:11
|MHP'li Yalçın'dan, İmamoğlu'nun vaadlerine Sülün Osman benzetmesi
30 Mayıs 2019 18:38
|Bakan Selçuk: Bugün bir varmış hep varmış diyeceğiz
30 Mayıs 2019 18:13
|'Sandıklarda avukatlarımız görev alacak'
30 Mayıs 2019 18:11