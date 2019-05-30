Belediye başkanı lüks makam aracını geri verdi
|30 Mayıs 2019 21:21
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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyede 45 günde 2 milyon liralık tasarruf sağladı.
Sandal ilk olarak kiralık araç sayısını düşürdü. Daha önce makam araçlarıyla işe gidip gelen müdürler artık toplu taşım araçlarını ya da kendi araçlarını kullanmaya başladı.
Sadece mesai saatleri içinde işle ilgili olarak kullanılan belediye araçları ile eve ya da özel işlere gitmek yasaklandı. Bayraklı'daki mahallelerin hepsinde kiralık binalarda faaliyet gösteren semt merkezlerinin birçoğu belediyeye ait binalara taşındı. Sadece bundan 100 bin lira tasarruf sağlandı. Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'nde yer alan başkanlık makamını kaldıran Sandal, buranın semt merkezi olarak kullanılması talimatını verdi.
Sandal, son olarak kiralık olan lüks makam aracını geri verdi. Sandal, belediyeye ait lüks olmayan bir otomobili makam aracı olarak kullanacak.
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