Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Tosya ilçesinde tarlada çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
|30 Mayıs 2019 21:41
|Yazdır
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tosya'nın Çaykapı köyünde tarlada S.M. (77) ile daha önce aralarında husumet bulunan aynı aileden Eftal (23), Umut (22), Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tüfekle Keleş ailesinin 4 ferdine ateş etti.
Eftal, Umut ve Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ramazan Keleş ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan S.M'yi arama çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kuşadası'nın 30 yıllık muhtarı hayatını kaybetti
30 Mayıs 2019 22:51
|İnternetten araç satın almaya çalışırken dolandırıldı
30 Mayıs 2019 22:46
|AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
30 Mayıs 2019 22:06
|Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı
30 Mayıs 2019 21:56
|Filmlerden esinlenip soygun girişiminde bulundu tutuklandı
30 Mayıs 2019 18:48
|İstanbul'daki narkotik operasyonunda 80 kişi tutuklandı
30 Mayıs 2019 18:24
|'Belediye başkanı, okul müdürünü darp etti' iddiası
30 Mayıs 2019 17:32
|Miğferle vurduğu askerin ölümüne neden olan komutanın cezası belli oldu
30 Mayıs 2019 17:21
|Küçük Zeynep'i ezip geçen sürücü de serbest kaldı
30 Mayıs 2019 17:19
|Sevgilisinin 'ayrılalım' demesinin ardından intihar eden polis öldü
30 Mayıs 2019 17:10