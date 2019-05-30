1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kız öğrenciler için bağışlandı; Suriyelilere kiralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, hayırsever tarafından kız öğrencilere kiralanması şartıyla Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na bağışlanan dairenin, sözleşmenin Türk kız öğrenci üzerine yapılmasına rağmen 5 Suriyeli bekar erkeğe kiralandığı ortaya çıktı. Bundan rahatsız olan apartman sakinlerinin Kaymakamlık ve polise şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, durumdan yeni haberdar olduğunu belirten Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, en kısa sürede sorunu çözeceklerini söyledi.
 30 Mayıs 2019 21:46
Yazdır
Kız öğrenciler için bağışlandı; Suriyelilere kiralandı

Sökeli hayırsever Sıdıka Yamak'ın, yaşamını yitirmeden, kız öğrencilere kiraya verilmesi şartıyla 10 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na (ADVAK) bağışladığı, Atatürk Mahallesi Köknar Sokak'ta bulunan Şafak Sitesi 2'nci Blok 1'inci kattaki daire, iddiaya göre, emlakçı tarafından Suriyeli 5 bekar erkeğe, toplam 800 liraya kiralandı. Sözleşme ise Türk kız öğrencinin üzerine yapıldı. 20 daireli 2'nci bloğun yöneticisi Abdi Tokcan, ADVAK yetkililerine ulaşıp, durumdan rahatsız olduklarını söyledi ancak iddiaya göre sonuç alınamadı. 2 aylık çabasına rağmen Suriyelilerin daireden çıkarılmaması üzerine Tokcan, sorunu önce Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na taşıdı ardından da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, 28 Mayıs'ta eve gelip, 5 Suriyeliyi ifadelerine başvurmak ve kimlik tespiti için gözaltına aldı. 5 Suriyelinin, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ürünleri tesisinde çalıştığı ancak Türkiye'de çalışma izinleri bulunmadığı belirlendi. Kaymakam Kurtbeyoğlu'nun da devreye girmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Şafak Sitesi 2'nci Blok Yöneticisi Abdi Tokcan, "2011 yılında taşındığım apartmanda 4 yıl önce yönetici oldum. Apartmanımızda Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na ait daire var. Vakıf evi, hayırsever Sıdıka Yamak tarafından sadece kız öğrencilere kiraya verilme şartıyla bağışlanan dairedir. Bu dairede 2 aydan beri Suriye vatandaşı olduğunu öğrendiğimiz 5 erkek yaşamaktadır. Buradaki mesele bekar insanların olması değil, örf adetini bilmediğimiz, tanımadığımız, nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz kişiler olması. Bu nedenle de rahatsızız. İnşallah bu iş bir an önce çözüme kavuşur ve bizler de rahat bir nefes alırız" dedi.

REKTÖRDEN SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİ SÖZÜ

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vakfa ait dairede Suriyelilerin kiracı olarak oturduğunu yeni öğrendiğini belirterek, "Vakıf yetkilisini çağırarak, gerekenin en kısa sürede yapılması gerektiğini ilettim. 'O dairede kız öğrenciler kalacaksa biz de elimizden gelen yardımı yapalım' dedim. Gerekli çalışmayı başlattık. En kısa sürede bu iş çözüme kavuşacak" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarihe yön veren ağaç; Kazdağı köknarı
30 Mayıs 2019 21:51		 Türkiye'nin en tehlikeli yolu tünelle geçilecek
30 Mayıs 2019 20:03
Sırakayalar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
29 Mayıs 2019 23:43		 1301 nüfuslu köyde 23 kilise bulunuyor
29 Mayıs 2019 23:38
Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem
29 Mayıs 2019 23:08		 Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
29 Mayıs 2019 22:54
Ankaray'da dumanlar yükseldi
29 Mayıs 2019 21:41		 İstanbul'un tarihi surları zamana direniyor
29 Mayıs 2019 21:28
Yozgat'ta 600 yıllık kitap ele geçirildi
29 Mayıs 2019 19:48		 Dev projenin yüzde 90'ı tamamlandı
29 Mayıs 2019 19:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - Kuşadası'nın 30 yıllık muhtarı hayatını kaybetti22:46 - İnternetten araç satın almaya çalışırken dolandırıldı22:41 - İnfaz koruma memurlarına yıpranma payı geliyor22:36 - Çelik'ten yargı reformu hakkında değerlendirme22:31 - Kuzey Irak şehidine son görev22:26 - Pakdemirli: Kışın sebze meyve fiyatları hepimizi üzüyor22:21 - Türk doktor ABD'de dolandırıcılıktan gözaltına alındı22:16 - Türkiye'nin yüzde 69'unda banka hesabı var22:11 - Terör propagandası yapan muhtar tutuklandı22:06 - AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
22:01 - 'Aileleri bu yıl 96 teröristi teslim olmaya ikna etti'21:56 - Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı21:51 - Tarihe yön veren ağaç; Kazdağı köknarı21:46 - Kız öğrenciler için bağışlandı; Suriyelilere kiralandı21:41 - Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı21:36 - Sabancı, Temsa hisselerinin tamamını sattı21:31 - Erdoğan: Türk yargısı, Türk milletinin yargısı olmalı21:26 - Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
Avukat, aynı etekle adliyeye gitti
Hukuk fakültelerine, ilk 100 binde olanlar girebilecek
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tam metni
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tozu dumana katmak 1
türkiye'ye uzun menzilli füze ile saldırabilirler 2
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 8
şikayetçisi olduğu davaya kendisi bakan hakim 3
Platonik aşk 3
mezuniyet törenleri islama aykırı 3
ekrem imamoğlu 7
tamiri imkansız 5
fikrim yok 1
susak 3
SON İLANLAR
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
TÜBİTAK UME Personel Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam