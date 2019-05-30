Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı
|30 Mayıs 2019 21:56
|Yazdır
Kars'ın Arpaçay ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Erçetin Altay, bayram öncesi yardıma muhtaç bir aileye malzeme götürdüğü evde, köpeğin saldırısına uğradı.
Başkan Altay, kolundan ve omzundan yaralandı. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, dün saat 18.00 sıralarında belediyeden çıkıp, özel arabasıyla Yalınçayır Mahallesi'nde oturan yardıma muhtaç bir aileye, yardım malzemesi götürdü. Başkan Altay, malzemeleri aileye teslim etmek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdi. Bu sırada, burada bağlı kopek, zincirini koparıp Altay'a saldırdı.
Köpek, kendisini korumaya çalışan Erçetin Altay'ın kolunu ısırdı. Başkan Altay, mahallelinin müdahalesiyle kurtuldu. Kolundan ve omzundan yaralanan Erçetin Altay, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan başkan Altay, tetanos ve kuduz aşısı oldu. Taburcu edilen Başkan Altay, evinde dinlenmeye çekildi.
Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Başkan Erçetin Altay, "Yardım malzemelerini vermek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdiğimizde köpek bir anda üstüme saldırdı. Ne yapacağımı şaşırıp, kaldım. Hemen yüzümü korumaya çalıştım. Baktım köpek hırçınlaşmış ben de kafasını tutmaya çalıştım.
Ayağımla itmeye çalıştığımda ise dengemi kaybedip düştüm. Ben yere düşünce köpekte üstüme çullandı. Adeta beni parçalamaya çalıştı. Aile fertleri ve mahalleli köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Şükür, ucuz atlattım"dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kuşadası'nın 30 yıllık muhtarı hayatını kaybetti
30 Mayıs 2019 22:51
|İnternetten araç satın almaya çalışırken dolandırıldı
30 Mayıs 2019 22:46
|AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
30 Mayıs 2019 22:06
|Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
30 Mayıs 2019 21:41
|Filmlerden esinlenip soygun girişiminde bulundu tutuklandı
30 Mayıs 2019 18:48
|İstanbul'daki narkotik operasyonunda 80 kişi tutuklandı
30 Mayıs 2019 18:24
|'Belediye başkanı, okul müdürünü darp etti' iddiası
30 Mayıs 2019 17:32
|Miğferle vurduğu askerin ölümüne neden olan komutanın cezası belli oldu
30 Mayıs 2019 17:21
|Küçük Zeynep'i ezip geçen sürücü de serbest kaldı
30 Mayıs 2019 17:19
|Sevgilisinin 'ayrılalım' demesinin ardından intihar eden polis öldü
30 Mayıs 2019 17:10