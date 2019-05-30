Terör propagandası yapan muhtar tutuklandı
Terör propagandası yapan Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş A. tutuklandı.
|30 Mayıs 2019 22:11
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Terör propagandası yapan Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş A. tutuklandı.
Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyü muhtarı Derviş A.'nın yürütülen soruşturma çerçevesinde evinde arama yapıldı. Derviş A.'nın el konulan bilgisayarında inceleme yapılırken, sosyal medya hesabında terör propagandası yaptığı belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Derviş A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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