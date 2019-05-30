Türk doktor ABD'de dolandırıcılıktan gözaltına alındı
|30 Mayıs 2019 22:21
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ABD'nin New Jersey eyaletinin Delran ve Trenton kentinde ofisi bulunan Doktor Vedat O., sağlıkta sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındı. FETÖ'nün üst düzey yetkilileriyle görüşmeler de yapan Vedat O.,'nun suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre Federal yetkililer, bir şikayet üzerine uzun zamandan beri takip edilen Doktor Vedat O.'nun ülke dışındayken ofislerinde hastaları tedavi etmiş gibi gösterip sigorta şirketlerini yüklü miktarda dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını duyurdu. Yetkililer, 54 yaşındaki Doktor Vedat O.'nun sağlık sigortası dolandırıcılığından New Jersey eyaletinin Newark kentinde çıkarıldığı Federal mahkemece 100 bin dolar karşılığında kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Doktor Vedat O.'nun Temmuz 2014 ve Ekim 2018 tarihleri arasında seyahatte olduğu dönemlerde tıbbi uygulamada bulunmadan ve hasta muayene etmeden Medicareid'e yaklaşık 359 bin dolar, Medicare'ye de 57 bin 396 dolarlık faturalar gönderdiği belirlendi. Vedat O.'nun seyahat kayıtlarına göre 1-6 Kasım 2017 tarihlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de olduğu belirtildi.
Yetkililer, 2-4 Kasım 2017'de Vedat O., Medicare ve Medicaid'e yaklaşık 57 hastanın tedavisi yapıldı şeklinde 4 bin 660 dolarlık faturalandırma yapıldığını ve 18-22 Nisan 2018'de İstanbul'da, 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde Medicare ve Medicaid'e 7 bin 770 dolar faturalandırma yapılarak paranın tahsil edildiğinin belirlendiğini belirtti. Vedat O.'nun suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis ve 250 bin ABD doları para cezası alabileceği öğrenildi.
Vedat O.'nun ABD'de FETÖ'nün üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yaptığı belirlenmişti. Bir dönem CHP'de genel başkan başdanışmanı olarak görev yapan Rasim Bölücek'in ABD'de FETÖ'cüler ile birlikte hareket edip Türkiye karşıtı faaliyetler yürüterek, FETÖ/PDY'nin ABD yapılanmasında yer alan üst düzey örgüt mensuplarından Salih Yaylacı, Tevfik Emre Aksoy, Avukat Remzi Güvenç Külen, Osman Öztoprak, Fatih Mehmet Yiğittürk, Furkan Koşar ve Dr. Vedat O. ile de sürekli görüştükleri belirlenmişti.
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