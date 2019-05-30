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Kuzey Irak şehidine son görev

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
 30 Mayıs 2019 22:31
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Kuzey Irak şehidine son görev

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde düzenlenen Pençe operasyonunda, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Türkoğlu ilçesindeki şehitlikte düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Halis Taşhan cenazeye sağlık görevlileri eşliğinde katılırken, annesi Ayşe Taşhan ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın kardeşleri ise cenazede teröristleri sevindirmedi.

Tören, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, Türkoğlu Şehitliğinde toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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