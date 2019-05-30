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Kuşadası'nın 30 yıllık muhtarı hayatını kaybetti

Kuşadası'nda 30 yıldır muhtarlık yapan ve son seçimlerde vatandaşların bir kez daha görev verdiği Ahmet Zeki Akıncı hayatını kaybetti.
 30 Mayıs 2019 22:51
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Kuşadası'nın 30 yıllık muhtarı hayatını kaybetti

Kuşadası'nda 30 yıldır muhtarlık yapan ve son seçimlerde vatandaşların bir kez daha görev verdiği Ahmet Zeki Akıncı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın en eski yerleşim birimlerinden Camiatik Mahallesi Muhtarı Ahmet Zeki Akıncı, KOAH hastalığına yakalanmıştı. Uzun süredir tedavi gören muhtar Akınca, yaklaşık bir aydır da hastanede tedavi görüyordu. Yoğun bakımda bir aydır yaşam mücadelesi veren 63 yaşındaki Akıncı'nın bugün hayata gözlerini yumdu. Muhtar Ahmet Zeki Akıncı'nın cenazesi, Cuma günü mahallesindeki İkioluklu Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

-30 yıldır muhtarlık yapıyordu

Kuşadası'nın sevilen simalarından olan Ahmet Zeki Akıncı, ilk kez 1989 yılındaki yerel seçimlerde Kuşadası Camiatik Mahallesi Muhtarı seçilmişti. 30 yıldır Camiatik Mahallesi'nde muhtarlık görevini yürüten ve tam 6 seçim kazan Akıncı'ya vatandaşlar Mart ayındaki yerel seçimlerde de bir kez daha görev vermişti. Son seçimlere hasta olmasına rağmen giren ve kazanan Akıncı, "Yıkılmadık ayaktayız görevimizin başındayız" yazılı seçim afişleriyle dikkat çekmişti.
İhlas Haber Ajansı
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