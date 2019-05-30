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Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
 30 Mayıs 2019 23:01
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Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Gül, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Anadolu Ajansı
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