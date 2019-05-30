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'Teacherman' ile İngilizce öğrenmek 'çocuk işi'

Sakarya'da köy okulunda görevli İngilizce öğretmeni Emre Karakuş, gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla veya dans gösterisi, bilgi yarışması eşliğinde ders anlatarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor
 30 Mayıs 2019 23:06
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'Teacherman' ile İngilizce öğrenmek 'çocuk işi'

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köy okulunda İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş, farklı yöntemlerle ders anlatarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunuyor.

Topağaç İmam Hatip Ortaokuluna iki yıl önce tayin olan Karakuş, öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek için farklı yöntemler uygulamaya başladı.

Dersin konusuna göre öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak oyunlar tasarlayan Karakuş, zamanla onların ilgisini çekmeyi başardı.

Sınıfa girdiğinde öğrencilerinin yoğun sevgisiyle karşılaşan Emre öğretmen, dersi gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla ya da dans gösterisi, bilgi yarışması düzenleyerek anlatıyor.

İngilizce ders saatinin gelmesini adeta iple çeken öğrencilerin "Teacherman" olarak hitap ettiği Karakuş, derslere de "Teacherman" yazılı tişörtle giriyor.

Karakuş, ders saatleri dışında ilçede okullar arası İngilizce bilgi yarışmaları, tiyatro ve canlı müzik etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin dil konusundaki becerilerini artırmayı amaçlıyor.

- "Öğrenciler eğlenerek daha iyi öğreniyor"

Emre Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere İngilizceyi sevdirmek istediğini söyledi.

Öğrencilerin oyun oynamayı sevdiğini belirten Karakuş, "Derste bazen şarkı söylemek istiyorlar, söylüyoruz, hip-hop yapmak istiyorlar, yapıyoruz. Beraber materyaller hazırlıyoruz. Onlar eğlenmeyi sevdiği için eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Önceden öğretmenlerin kelime ezberleterek İngilizce öğretmeye çalıştığını, bunun da dersleri sıkıcı hale getirdiğini anlatan Karakuş, dersi sevdirerek öğretmenin önemli olduğunu vurguladı.

Karakuş, sınıfta ders anlatırken eğlendiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Sınıfa girince öğrenciler gülmeye başlıyor, bu da beni motive ediyor. Derste ben sıkılmazsam onların da sıkılmayacağını düşünüyorum. Böylelikle çok daha güzel, eğlenerek ders işlemiş oluyoruz. Velilerden de çok güzel tepkiler alıyorum hatta onlar da veli toplantısında bana soru sorarken 'Teacherman' diye sesleniyor. 'Teacherman' çocukların bulduğu bir isim. Bir öğrencim logo çizip getirdi, ben de bunun tişörtünü yaptırdım.

Çocukların 'süper kahramanı' olmaya çalışıyorum. Beni 'süper kahraman' olarak gördüklerinde öğretmen-öğrenci ilişkisinden farklı bir boyuta geçiyor. Öğrenci dersi dersmiş gibi gördüğünde önüne set çekiyor ama dersi oyun gibi eğlenilecek yer gibi gördüğünde o seti kaldırıyor. Kendini oyun oynuyor zannediyor ama aslında birçok şeyi eğlenerek öğreniyor. Keyif alarak öğrendiğimiz şeyleri hiçbir şekilde unutmuyoruz."

Dersteki etkinliklerin videosunu çekerek sosyal medyadan yayınladığını dile getiren Karakuş, paylaşımlarını izleyen öğretmenlerden olumlu dönüşler aldığını, başkalarına fikir vermenin güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Karakuş, "Dersi sadece sınıfta işlemiyoruz, bazen bahçeye çıkıyoruz. İlçede İngilizce bilgi yarışmaları düzenliyorum, İngilizce tiyatrolar sergiliyoruz, İngilizce canlı müzik yapıyoruz. Bunları sadece okulda dört duvar arasında değil, okul dışında ilçemizde İngilizce adına farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Teacherman'ı çok seviyoruz"

Öğrenci Sedef Sofuoğlu, İngilizce derslerinin çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Teacherman'ı çok seviyoruz, derslere severek geliyoruz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz ve kalıcı oluyor. Yarışmalar yaparak İngilizce kelimeler öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaser Boz da önceden İngilizceyi sevmediğini ve derste sıkıldığını, Emre öğretmenin yaptığı etkinliklerle bu durumun değiştiğini anlatarak, "Artık İngilizce'yi çok seviyorum. İngilizce notlarım düşüktü, yükseldi. Hocamız etkinliklerle sınıfa geliyor, dışarıda etkinlikler yapıyoruz. İleride İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. 'Teacherman' gibi öğretmek istiyorum." diye konuştu.

Yusuf Talha Terzi ise İngilizce dersini sevdiğini, öğretmeninin derste her zaman etkinlik yaptığını aktararak, "Buraya hem öğretmek hem de eğitmek için geliyor. 'Teacherman' geldi, İngilizce seviyemiz yükseldi. İngilizce'yi sevdirmeye çalıştı, başardı da. Onu çok seviyoruz. İngilizce dersi olsun her zaman gelirim." dedi.
Anadolu Ajansı
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