1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi gereği yer değiştirmelerde, atamalarda kişilerin tercihlerine atanan diğer kişilerin kaç puanla atandıklarını bilmesi gerekmekte, bu nedenle de öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının toplu liste şeklinde açıklanması bir zorunluluk haline gelmektedir.
 31 Mayıs 2019 10:00
Yazdır
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanması ile ilgili olarak mevzuatımızda;

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55 . maddesi 2. fıkrası birinci cümlesindeki; "(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur." hükümlerine göre yer değiştirme sonuçları bakanlığın/il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığının 07/02/2014 tarih ve 556908 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması" konulu yazılarında; "Öğretmen-yönetici atama, yer değiştirme gibi sonuçların toplu listelerde yayımlanmaması; yayımlanması zorunluysa üçüncü taraflarca görülmemesi gereken kişisel verilere (T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, iletişim bilgileri vb.) yer verilmemesi," açıklaması bulunmaktadır.

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI MEM'LER TARAFINDAN T.C. NOLU GİRİŞ İLE YADA PUANLARIN YER ALDIĞI TOPLU LİSTE İLE AÇIKLANMIŞTIR

Kişilerin; T.C. kimlik numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, cihaz kimlikleri, hobiler, tercihler, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan veriler içermeyen yer değiştirme veya atama sonuçlarının internet sitesinden duyurulması gerekmektedir. Bu duyuru şekli puanların yer aldığı toplu liste ile açıklama işlemidir. Bu işlem yanlış anlaşılmaların, şaibelerin ve dedikoduların önüne geçecektir.

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi gereği yer değiştirmelerde, atamalarda kişilerin tercihlerine atanan diğer kişilerin kaç puanla atandıklarını bilmesi gerekmekte, bu nedenle de öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının toplu liste şeklinde açıklanması bir zorunluluk haline gelmektedir. T.C. Nolu giriş İle yapılan açıklamalar puanların görünmemesi için yapıldığı algısını doğurmaktadır.

MEB, atama ve yer değiştirme işlemleri sonrasında kişinin atanıp atanmadığını veya yer değiştirip değiştirmediğini Personel Genel Müdürlüğünün atama sonuç ekranı sayfasında ilan etmektedir.

Bu sayfada kişiler, kişisel şifreleriyle girilen bölümde kişi atanıp atanmadığını veya yer değiştirip değiştirmediğini öğrenmekle birlikte tercihte bulunduğu yere yapılan atama ve yer değiştirmelerdeki minimum veya maksimum puanları da görebilmektedir.

Akabinde MEB, atama ve yer değiştirme işlemleri sonrasında okul bazında oluşan minimum puanları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün sayısal veriler sayfasından ilan etmektedir.

Bu sayfada kişiler, atama ve yer değiştirme işlemleri sonrasında tercihte bulunduğu yere yapılan atama ve yer değiştirmelerdeki minimum veya maksimum puanları ve tüm Türkiye'de oluşan puanları da Excel ortamında görebilmektedir. Bu verileri Bakanlığın açıklamasına rağmen bazı il milli eğitim müdürlüklerinin açıklamaması manidardır.

BRANŞLAR BAZINDA İHTİYAÇ BULUNAN OKULLARIN LİSTESİ DE YAYINLANMAMAKTADIR

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okulların listesini yayınlayan iller bulunduğu gibi yayınlamayan iller de bulunmaktadır. Yayınlamayan illerde ihtiyaç bulunan okul bilgileri dedikodu aracılığıyla yayılmakta yada hatırlı kişilere bu bilgiler verilmektedir.

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okulların listesini yayınlayan il milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ediyoruz.

TASLAK LİSTE AÇIKLAYIP İTİRAZ HAKKI VEREREK OLASI HATALARIN ÖNÜNE GEÇEN İLLER BULUNMAKTADIR

Kişisel veri içermeyen 2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme toplu sonuçlarının olduğu taslak listeleri açıklayan İl milli eğitim müdürlükleri bulunmaktadır.

Bazı il milli eğitim müdürlükleri taslak liste, nihai olmayan liste, muhtemel liste gibi listeler açıklamıştır. Bu illerden bazıları bir yada iki gün itiraz süresi tanıyarak olası hataları önlemeye çalışmıştır. Taslak listeleri açıklayanların ayrıyeten itiraz süresi verip vermedikleri bilinmemektedir.

Taslak yada nihai olmayan liste açıklanması demek aslında bir itiraz hakkının da verilmesi demektir. Taslak liste açıklamayıp kişisel veri içermeyen direkt toplu sonuçları açıklayan iller de bulunmaktadır.

Bu durumda kişisel veri içermeyen toplu sonuçlarının olduğu taslak listeleri açıklayarak eğer olmuşsa sehven yapılan yanlışlıkların tespit edilip itiraz müessesini çalıştırarak hataları sıfıra indiren il milli eğitim müdürlüklerine teşekkür ediyoruz.

REHBER ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRMELERİNDE MEM'LER TARAFINDAN 21. MADDE GENELLİKLE UYGULANMAMAKTADIR

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri kapsamında Rehber Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri hakkında mevzuatımızda;

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) (Değişik : 17/10/2016 - 2016/9488 K.) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre göre 1 Rehber öğretmeni olmayan okullar doldurulmadan diğer okullara rehber öğretmen ataması yapılamamaktadır.

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde Rehber Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi işlemlerinde Norm Kadro Yönetmeliğinin 21. maddesi 4. fıkrası uygulayan iller bulunduğu gibi, uygulamayan illerde bulunmaktadır.

Ayrıca 2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıklar iken il içi sıra sonuçları, il içi sıra, sıramatik listesi, gibi garip terimlerle sonuçları açıklayan il milli eğitim müdürlükleri bulunmaktadır. Bu şekildeki açıklamaların eski alışkanlıklardan yada MEB atama modülünün "sıramatik" şeklindeki isminden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Sayın yetkililerimiz 2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri bir defa yapılmaktadır. Ortada herhangi bir sıra yada sıramatik işlemi söz konusu değildir. Sonuçları açıklarken duyuru başlığında yada inhada kullandığınız sıramatik sonuçları gibi terimler beklenti meydan getirmekte sanki il içi sıralar çalıştırılacakmış gibi algılanmaktadır. Doğrusu sıra ataması şeklinde değil de yer değiştirme şeklinde açıklanmasıdır.

2019 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını T.C. Nolu giriş ile yapılan açıklama ile yapmasına rağmen kişilerin tercihlerine yapılan atamalarda Max. ve Min. puanları açıklayan illerde bulunmaktadır.

Yukarıda izahına çalıştığımız konularda il milli eğitim müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması için MEB'in çıkarmış olduğu kılavuz ve duyuruların en ufak bir ihmale yol açmaması için detaylandırılarak açıklaması ve iş akış şeması oluşturması gerekmektedir.

Ancak, unutmayalım ki, gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz. Eğer İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlerin hakkına girecek şekilde Yönetici adaylarının puan sıralamasında veya il içi yer değiştirmelerinde bir işlem yapmış ise bunu gören bir göz yok ise de buna şahit olan yaratıcı vardır.

"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar." Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Teacherman' ile İngilizce öğrenmek 'çocuk işi'
30 Mayıs 2019 23:06		 Elementleri şarkı söyleyerek öğreniyorlar
29 Mayıs 2019 19:57
Sibel öğretmenden anlamlı hareket
29 Mayıs 2019 19:14		 Otomobiller çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralı
29 Mayıs 2019 17:26
Böyle müdür her okula lazım!
28 Mayıs 2019 23:50		 Beyin kanaması geçiren emekli öğretmen öldü
28 Mayıs 2019 21:32
Terörden temizlenen Şemdinli'yi kliple tanıttılar
27 Mayıs 2019 23:36		 Kanserden ölen öğretmenin ailesi için yardım kampanyası
27 Mayıs 2019 23:31
Özlem öğretmen, doktora için İsviçre'ye gidiyor
25 Mayıs 2019 23:51		 Öğretmeni döven polislere 2'şer bin TL ceza
25 Mayıs 2019 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:06 - Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak12:05 - Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak12:00 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi11:58 - Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor11:54 - İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi11:50 - Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın11:47 - Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı11:41 - 'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu11:34 - Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneye 20 yıla kadar hapis istemi11:31 - Satamadıkları ıspanağı tarlaya gömdüler
11:30 - Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı11:23 - 'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'11:22 - İcra müdür yardımcılığı sınav sonuç açıklandı11:18 - İBB tarafından boğaz köprüleri ile ilgili düzenleme kabul edildi11:15 - THY'den kabin memurlarını duygulandıran film11:12 - AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi11:09 - Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı11:05 - Yetim çocukların aylık alma şartları nelerdir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumiyet 3
tamiri imkansız 3
Taylor Swift 1
açın kapıyı 2
kuaför 2
29.05.2019 arsenal vs chelsea maçı 5
hayal kırıklığı 1
imamoğlu vatandaşa tokat attı 7
internet paylaşımı 1
vedat muriqi 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam