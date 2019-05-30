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WhatsApp'a iki yeni özellik!

En çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatApp kullanıcılarına iyi yeni özellik sundu.
 30 Mayıs 2019 23:21
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WhatsApp'a iki yeni özellik!

WhatsApp'a gelen yeni özellikle birlikte artık peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinlemeniz mümkün olacak.

İkinci özellik sayesinde ise 'iletildi bilgisi' ile WhatsApp'ta bir mesajın kaç kere iletildiğini kontrol etmeniz sağlanacak.

Whatsapp'tan kullanıcıları kızdıracak karar! Çok tartışılan o özellik için tarih verildi

WhatsApp'ın yeni yılda ekleyeceği özellikle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Whatsapp'tan kullanıcıları kızdıracak karar! Çok tartışılan o özellik için tarih verildi Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in en başından beridir WhatsApp'a reklam alma hedefinin olduğu ifade edilmişti.

Dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan mesajlaşma uygulamasında reklamların aktif olacağı tarih açıklandı.

Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ta reklamların aktif olacağı tarih açıklandı.

WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacak.
Memurlar.Net
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