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Kabaceviz şelaleleri ziyaretçilerini büyülüyor

 30 Mayıs 2019 23:26
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Kabaceviz şelaleleri ziyaretçilerini büyülüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu doğal güzellik, kartpostallık görüntüler oluştururken, izleyenlerini de büyülüyor. Muhteşem doğa manzarası ve vadi içerisinde akan suyun çıkardığı sesi dinlemeye gelenler, hem görsel hem de işitsel şölen yaşıyor. Kabaceviz Şelaleleri çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.Şelalelerin özellikle fotoğraf tutkunları ve yürüyüş yapmayı sevenler için çok çekici bir yer olduğunu dile getiren Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, ?Karadeniz Bölgesi?ne gelen çeşitli tatilci gruplarını biz mutlaka buralarda misafir ediyoruz. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yaprakların suya düşüşü ve suyun akışının oluşturduğu manzara gelip görenleri büyülüyor. Şelaleler özellikle fotoğraf tutkunlarının bu anlamda uğrak noktalarından bir tanesi konumunda. Yerli ziyaretçilerin yanında son dönemde yabancı ziyaretçilerinde oldukça dikkatini çekmeye başladı. Fotoğraf tutkunlarının sık sık burayı ziyaret etmesi ve çekilen fotoğrafların sosyal medyaya yüklenmesi bölgenin tanınması konusunda çok etkili oldu dedi.

Ziyaretçi sayısında her geçen gün artış gözlemlendiğini ifade eden Toktaş, Son dönemlerde ilginin artması ile birlikte burada bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle yürüyüş alalarının düzenlenmesi ve kamp ile ilgili alanlarından ıslah edilmesi ile birlikte çok daha fazla misafiri çok daha fazla konfor ile burada ağırlayacağız. Yapılacak ufak tefek düzenlemeler ile burasını Türkiye?nin gündemine gelebileceğini düşünüyoruzö şeklinde kouştu.
DHA
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