Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
|30 Mayıs 2019 23:35
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TBMM Genel Kurulu bugün torba kanun teklifini görüşmeye devam etti.
Görüşmeler sırasında, partilerin verdiği ortak önergeyle, defterdarlık personeli ile Gelir İdaresi Başkanlığı personeli için kurum içi özel sınav düzenlenmesi teklifi kabul edildi:
İŞTE TBMM'DE KABUL EDİLEN ÖNERGE
"GEÇİCİ MADDE 1- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenerek kadrolarında bulundukları Kurum tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanırlar."
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