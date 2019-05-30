Kırklareli Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
|30 Mayıs 2019 23:51
|Yazdır
Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2018-2019 akademik yılında mezun olan 3 bin 200 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.
Atatürk Stadı'nda düzenlenen mezuniyet töreni öğrencilerin kortej geçişiyle başladı. Fiziksel engelli Aleyna Aydın ile bir süre önce bacağı kırılan Beyza Arslan, tekerlekli sandalyeleri ile arkadaşlarının yardımıyla yürüyüşe katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, mezun olan öğrencilere başarılar diledi. Üniversitenin 12 yıl önce kurulduğunu belirten Şengörür, üniversite bünyesinde 11 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 3 enstitü, 7 meslek yüksekokulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu aktardı.
KLÜ'nün 28 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en güzide eğitim öğretim kurumlarından biri olmayı başardığını vurgulayan Şengörür, şunları kaydetti:
"Mezun etmekte olduğumuz gençlerimizin bugüne gelmelerinde en büyük fedakarlık şüphesiz sizlerindir. Sevincin ve hüznün birlikte yaşandığı bu güzel günde sizleri canı gönülden tebrik ediyor, bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızın en mutlu günlerinden biri olan bu mezuniyet günlerinde tahsillerini başarıyla tamamlarına şahit oluyor, onlarla iftihar ediyoruz." diye konuştu.
Vali Yardımcısı Tahir Demir de mezun olan öğrencileri tebrik etti.
Konuşmaların ardından Şengörür ile bir öğrenci mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Daha sonra Demir, Şengörür, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı, üniversiteden derece ile mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.
Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan 3 bin 200 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çince eğitimini tamamlayan polislere sertifika
30 Mayıs 2019 18:45
|YÖK diploma denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alacak
30 Mayıs 2019 18:43
|LGS için uzmanından son uyarı
29 Mayıs 2019 21:37
|'Yapay Zeka Atölyesi' ilk mezunlarını verdi
29 Mayıs 2019 20:01
|Öğretmenlere Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı
29 Mayıs 2019 17:13
|'Cezaevlerinde Radikalleşme ve Sekülerizasyon' projesi tamamlandı
29 Mayıs 2019 13:30
|YÖK Başkanı, Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
28 Mayıs 2019 21:56
|Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı geliyor
28 Mayıs 2019 13:23
|A grubu ve Öğretmenlik için 'son gün' bugün
28 Mayıs 2019 09:29
|LGS'de geri sayım başladı
28 Mayıs 2019 07:07