Berat Albayrak'tan kurum personeli için 2 müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından kurum personeli için 2 müjde verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları;

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının, 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum

Kurumda 3 yıl çalışmış olan lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz.

Bir müjde de müfettiş yardımcılarımız için veriyoruz. Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atanmasını gerçekleştiriyoruz.

'Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.