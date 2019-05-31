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2019 Yılı Öğretmenler Günü Genelgesi Yayınlandı

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine ilişkin 2019-08 nolu "Öğretmenler Günü Genelgesi" yayınlandı.
 31 Mayıs 2019 00:19
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2019 Yılı Öğretmenler Günü Genelgesi Yayınlandı

24 Kasım 2019 Öğretmenler Gününün, 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü olan öğretmenlerin aralarındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanması Genelge ile istenmektedir.

Genelge ekinde ise Ankara'da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde uyulacak esas ve usullere ilişkin formlar yer almaktadır.

2019-08 nolu Genelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Genelge Eklerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

1-İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (3 sayfa)

2- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formu (1 sayfa)

3- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (2 sayfa)

4- Okul/kurum müdürlüklerinin başvuruda bulunan öğretmenlere yönelik değerlendirme formu (1 sayfa)

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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