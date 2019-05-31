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Bodrum'da 4.2 şiddetinde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
 31 Mayıs 2019 06:10
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Bodrum'da 4.2 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Gökova körfezi Bodrum açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

İhlas Haber Ajansı
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