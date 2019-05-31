Bodrum'da 4.2 şiddetinde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
|31 Mayıs 2019 06:10
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