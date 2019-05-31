Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
|31 Mayıs 2019 06:40
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yeni Şafak'ın sosyal medya canlı yayınına konuk oldu. Bakan Soylu, yaklaşan İstanbul seçimi, terörle ve uyuşturucuyla mücadele, özel harekat alımları gibi birçok sorunun cevabını yanıtladı.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Uyuşturucu konusunda narkotik timlerimizi daha üst bir seviyeye getirmemizle birlikte bir sonuç aldık. Uyuşturucu konusunda yüzde 70-75 aralığında bir düşüş oldu.
İstanbul'da 27 yeni karakol yapma kararı aldık. Bekçilerin şehirdeki sayılarını arttıracağız.
CHP'nin adayına bakarken şuna bakıyorum, iki aday var bunlardan biri Ekrem İmamoğlu ve diğer Binali Yıldırım ve hakiketen zaman kaybettirmememiz gereken bir şehir. Bu şehir her şeyi canlı yaşıyor ve bu şehrin dinamosu bir şehir. Sadece Türkiye'nin değil, etrafımızdaki coğrafyanın umudu bu şehir. Ticaret, ekonomi, turizm, ekonomi, tarih... sadece bir medeniyet şehri değil, manevi önemi olan bir şehir. Bakü, Bosna, Cezayir, Tiran, Bağdat, etrafımızdaki her şehir İstanbulla umut bulur. Böyle bir şehri emanet ediyorsunuz.
CHP'nin İstanbul adayı bizden nefret ediyor, kendi düşüncesi dışında her şeye farklı bakıyor. 23 Haziran seçimlerinden sonra CHP kazanırsa, bir rövanşizmin egemen olacağını görüyorum. Bu rövanşizmin oturacağı yer siyasal çatışma alanıdır. 28 Şubat'ta, Gezi Parkı'nda oluşturdukları gibi."
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