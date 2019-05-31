Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
|31 Mayıs 2019 06:20
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Olay, dün saat 19.45 sıralarında İsmail Cem sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve ev hapsinde bulunan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un evine gelen iddiaya göre polis kıyafeti giymiş kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla Kurtuluş'a ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kurtuluş ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden otomobil ile kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Kurtuluş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kurtuluş, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurtuluş'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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