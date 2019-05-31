Jandarmadan ilginç uygulama! Ceza kesmek yerine kask dağıttılar
|31 Mayıs 2019 07:04
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Kaskımla Güvendeyim Projesi" kapsamında Jandarma trafik ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyü yakınında durdurdukları kasksız motosiklet sürücülerine kask hediye etti.
Uygulamaya katılan Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Çavuş Nesip Kardaş, motosiklet sürücülerine kaskın önemini anlatarak kazalarda başa alınan darbelerin sonucunun ölümcül olabildiğini, kask kullanmanın hayat kurtaracağını söyledi.
Motosiklet sürücüsü Mustafa Yılmaz ise yıllardır motosiklet kullandığını, bilinçli hareket edilmesi halinde motosiklet kullanmanın güzel ve zevkli olduğunu ifade etti. Her motosiklet sürücüsünün mutlaka kask takması gerektiğini belirten Yılmaz, "Ceza yerine kask hediye edildi. Her motosiklet kullanıcısı mutlaka kask taksın. Kask dağıtan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederim." dedi.
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