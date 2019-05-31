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Adalet sosyal medyaya mı kaldı?

Şiddet, taciz, haksızlık.. Canı yanan mağduriyetini internette paylaşıyor. Kolluk kuvvetleri ve savcılar ise, sosyal medyadaki tepkiye göre harekete geçiyor
 31 Mayıs 2019 07:31
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Adalet sosyal medyaya mı kaldı?

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışan, iş yeri sahibi tarafından dövüldü. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı. Asıl korkutan ise, nisan ayında yaşanan dayakçı patron vakası Gaye Akıl'ın sosyal medyada "Olayların hemen akabinde karakola gittim. Görüntüleri verdim, darp raporu aldım. Karakoldan 15 gün ses çıkmayınca savcılığa gittim. Dilekçemi verdim ve görüntüleri elden teslim ettim. Ancak 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen hala bir geri dönüş alamadım. Bana kötü bir şey yapmalarından korkuyorum" paylaşımı sonrası patlak verdi. Adalet harekete geçti. Mekan sahibi, gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.

PAYLAŞ SONUCU GÖR...

Sosyal medyadan gelen adalet ilk değil, son da olmayacağa benziyor. Birkaç gün önce 2013'te yayınlanan ve içinde pedofili içeriklerin dolu olduğu bir kitap ülkenin gündemine oturdu. Birçok ödül alan kitaptaki iğrençliklerin bulunduğu satırlar sosyal medyaya taşınınca skandal 6 yıl sonra ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayıncı şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Şevki, 'müstencenlik' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı fakat adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sosyal medya insiyatifine bırakılan adalete bir örnek de Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesinde görülen bir duruşmada yaşandı. Mahkeme hakimi, avukatın etek boyunun 15 santimetre yukarıda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı davrandığını savundu. Mahkeme salonunda tartışmalar yaşandı. Sonrasında ise, yine sosyal medya kanallarında yoğun paylaşımlar yapıldı, Tweet'ler atıldı. Yaşanan bu sanal savaş sonrası Adalet Bakınlığı harekete geçti. Hakimin açığa alındığını açıkladı.

Ayağa kalkmayan çalışanlarını dövdü

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, iş yeri sahibi Şahin Şeker tarafından çalışanların gözü önünde dövüldü. "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Şeker'in uyguladığı şiddet iş yeri dışında da devam etti. Öfkeli adam, talihsiz kadını saçından tutup duvara çarptı; tekme attı. Gözaltına alınan Şeker "Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzlar tansiyon hastalığımı tetikledi. Ani öfke patlamaları yaşıyorum. Çok üzgünüm'' diye kendini savundu. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Türkiye
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