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Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Ercan Çakar (24) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı
 31 Mayıs 2019 08:04
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Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Ercan Çakar (24) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23),112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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