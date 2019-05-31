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Otomobil otobüse çarptı: 1 ölü 15 yaralı
Ümraniye TEM bağlantı yolunda bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı
|31 Mayıs 2019 07:40
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