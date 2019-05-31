1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ölüm tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk saçları kesilerek kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu S.S. (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı
 31 Mayıs 2019 08:50
Yazdır
Ölüm tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk saçları kesilerek kurtarıldı

Olay, akşam saatlerinde Hacı Seyitali Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen S.S., parktaki oturarak çevrilen oyuncağa bindi. Oyuncak döndüğü sırada S.S.'ın saçları oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya takıldı.

Yaralanan ve oyuncakta mahsur kalan S., çağrılan itfaiye ekiplerinin saçını kesmesi sonucu kurtarıldı. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2018'de her beş kişiden biri soruşturuldu
31 Mayıs 2019 09:47		 F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
31 Mayıs 2019 09:35
Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı
31 Mayıs 2019 08:00		 Trafik kazası diye hastaneye geldi gerçek sonra ortaya çıktı
31 Mayıs 2019 07:46
Otomobil otobüse çarptı: 1 ölü 15 yaralı
31 Mayıs 2019 07:40		 Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
31 Mayıs 2019 07:31
Siirt'te havuza düşen çocuk boğuldu
30 Mayıs 2019 23:31		 Kuşadası'nın 30 yıllık muhtarı hayatını kaybetti
30 Mayıs 2019 22:51
İnternetten araç satın almaya çalışırken dolandırıldı
30 Mayıs 2019 22:46		 AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
30 Mayıs 2019 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:06 - Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü10:00 - Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?09:58 - 'Ölçü aletlerinin muayeneleri TSE'ye devredilecek'09:57 - Bin liralık bayram ikramiyeleri bugün yatırılacak09:56 - Bakan duyurdu, ödemeler hesaba aktarılıyor09:47 - 2018'de her beş kişiden biri soruşturuldu09:44 - Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı09:37 - LGS yarın yapılacak09:36 - Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü09:35 - F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:16 - Cuma hutbesinde 'trafik kurallarına uyulması' uyarısı09:15 - Türkiye'de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı09:00 - Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi08:50 - Ölüm tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk saçları kesilerek kurtarıldı08:42 - Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar08:36 - Kara yollarında durum08:25 - Her türlü propagandaya rağmen 1 milyar dolarlık yatırım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Trafik kazası diye hastaneye geldi gerçek sonra ortaya çıktı
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılmaz erdoğan 2
masumiyet 3
türbanlı gelinini daha çok seven kaynana 6
ankara'da havanın nihayet ısınması 4
mahrem 2
Halk dalkavukluğu 1
sokak röportajlarında kavga çıkması 5
vedat muriqi 1
telafi 3
tanımlanamayan hissin karmaşası 2
SON İLANLAR
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam