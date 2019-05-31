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Ölüm tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk saçları kesilerek kurtarıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu S.S. (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı
|31 Mayıs 2019 08:50
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Olay, akşam saatlerinde Hacı Seyitali Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen S.S., parktaki oturarak çevrilen oyuncağa bindi. Oyuncak döndüğü sırada S.S.'ın saçları oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya takıldı.
Yaralanan ve oyuncakta mahsur kalan S., çağrılan itfaiye ekiplerinin saçını kesmesi sonucu kurtarıldı. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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