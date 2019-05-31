1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı

Türkiye'de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı
 31 Mayıs 2019 09:15
Yazdır
Türkiye'de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde Belediye Mehter takımı ile birlikte vatandaşları sahura kaldırdı.

Nevşehir'de, belediye mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da eşlik ettiği mehteran takımını şaşkınlıkla karşılayan mahalle sakinlerinden bir kısmı evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Sümer Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Kocaçay ve 80. Yıl Bulvarı ile Vefa Küçük Caddesi sakinleri mehteran ekipleri ile fotoğraf da çektirdi.

Mehteran takımını daha yakından görebilmek için evlerinden inen çocuklara Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını ve Kadir Gecelerini kutlayan Arı, karşılaştığı Mahalle Bekçilerine de hayırlı görevler diledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, "Başı rahmet, ortası mağfiret, son azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu mübarek ayı bizde özel bir gece ile uğurlamak istedik. Aklımıza biran da böyle bir şey geldi. Rabbim bazen aklımıza böyle güzel şeylerde düşürüyor. Hemşerilerimiz ile birlikte böylesine güzel bir geceyi birlikte yaşamak istedik. Aslında Cuma gecesi planlamıştık. Fakat Cumartesi günü öğrencilerimizin sınavları olduğu için onları rahatsız etmemek adına bu geceye aldık. Sizlerin de gördüğü üzere bu gece hemşerilerimiz ile kucaklaşıp bu vesileyle ortaklığı, muhabbeti ve sevgiyi beraber paylaşıyoruz. Onların ilgisi ve bize gösterdiği teveccühü bir defa daha bu gece yaşadık. Rabbim inşallah bu birlikteliği beraberliği uzun yıllar boyunca sürdürmemize fırsat verir. Bu birlikteliği Ramazan ayında yaşadığımız gibi inşallah Ramazan Bayramında da inşallah bu birlikteliği ve muhabbeti yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hem şehrimizin, hem ülkemizin hem de bütün İslam aleminin Ramazanını ve Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimize zarar vermesin" dedi.

"Türkiye'de bir ilk oldu"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, " Bu uygulamanın Türkiye'de ilk okup olmadığı konusunda bir araştırma yapmadığını belirtirken inşallah bundan sonra tüm şehirlerimizde de bu ve buna benzer uygulamalar yapılır. Bu vesileyle hem geçmişimizi yad ediyoruz hem de hemşerilerimiz ile kucaklaşıyoruz "diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediyesi şube müdürleri eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ölçü aletlerinin muayeneleri TSE'ye devredilecek'
31 Mayıs 2019 09:58		 LGS yarın yapılacak
31 Mayıs 2019 09:37
Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
31 Mayıs 2019 09:36		 Cuma hutbesinde 'trafik kurallarına uyulması' uyarısı
31 Mayıs 2019 09:16
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
31 Mayıs 2019 08:42		 Kara yollarında durum
31 Mayıs 2019 08:36
Edirne'de protokol trafik denetimine katıldı
30 Mayıs 2019 21:07		 FETÖ'den tutuklu iken tahliye edilen NASA çalışanından basın açıklaması
30 Mayıs 2019 12:38
Şanlıurfa'daki polisin şehit olduğu olayda 13 kişi daha tutuklandı
30 Mayıs 2019 12:36		 Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
30 Mayıs 2019 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:06 - Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü10:00 - Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?09:58 - 'Ölçü aletlerinin muayeneleri TSE'ye devredilecek'09:57 - Bin liralık bayram ikramiyeleri bugün yatırılacak09:56 - Bakan duyurdu, ödemeler hesaba aktarılıyor09:47 - 2018'de her beş kişiden biri soruşturuldu09:44 - Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı09:37 - LGS yarın yapılacak09:36 - Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü09:35 - F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:16 - Cuma hutbesinde 'trafik kurallarına uyulması' uyarısı09:15 - Türkiye'de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı09:00 - Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi08:50 - Ölüm tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk saçları kesilerek kurtarıldı08:42 - Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar08:36 - Kara yollarında durum08:25 - Her türlü propagandaya rağmen 1 milyar dolarlık yatırım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Trafik kazası diye hastaneye geldi gerçek sonra ortaya çıktı
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşini aldatmayan erkek 7
kendi bilir 4
susak 3
ben bilirim 1
uçurmak 1
bayram tatili 6
gece 1
rektör yardımcısı'nın kızının inanılmaz yükselişi 2
Diriliş Ertuğrul 1
avukat tuğçe çetin'in mini eteği 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam