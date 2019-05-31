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Cuma hutbesinde 'trafik kurallarına uyulması' uyarısı

Ramazan Bayramı öncesi ülke genelindeki camilerde cuma hutbesinde vatandaşlara, trafik kurallarına uyulması, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranılması uyarılarında bulunulacak
 31 Mayıs 2019 09:16
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Cuma hutbesinde 'trafik kurallarına uyulması' uyarısı

Ramazan Bayramı öncesi ülke genelindeki camilerde cuma hutbesinde vatandaşlar, trafik kurallarına uyulması, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranılması yönünde uyarılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı dolayısıyla kara yollarında trafik yoğunluğunun artması üzerine, ülke genelindeki camilerde okutulacak cuma hutbesinde trafik konusuna da değinilecek.

Bu kapsamda, ülke genelindeki tüm camilerde bugün okunulacak hutbede, yola çıkacak vatandaşlara, trafik kurallarına uyulması, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranılması uyarılarında bulunulacak.

Hutbede, şu ifadelere yer verilecek:

"Bayrama kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş yollarındaki yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkat gerektirmektedir. Zira yaşanan trafik kazaları bayram sevincimizi hüzne dönüştürmekte millet olarak hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi sebeplerle meydana gelen kazalarda nice insanımız, nice kardeşimiz can veriyor. Nice ocaklar sönüyor. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı ve anlayışlı davranmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygılı olmaya davet ediyorum."
Anadolu Ajansı
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