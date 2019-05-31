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F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
MSB: Askeri uçak iniş sırasında arızalandı, iki pilot atlayarak kurtuldu.
|31 Mayıs 2019 09:35
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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 savaş uçağının iniş sırasında yaşanan kazayla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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