Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
Gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
|31 Mayıs 2019 09:36
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Adana'da babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'ta 27 Mayıs'ta, çıkan tartışmada oğlu O.Ö. (17) tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39) tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İbrahim Ö'nün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gözaltına alınan O.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
O.Ö'nün, olay günü annesini darbettiği için babası İbrahim Ö. ile tartıştığını, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından yaraladığını amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.
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