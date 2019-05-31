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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 31 Mayıs 2019 09:34
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8840 5,8850
Avro 6,5680 6,5690
Sterlin 7,4000 7,4360
ANKARA
ABD Doları 5,8600 5,9200
Avro 6,5150 6,5850
Sterlin 7,3360 7,4990
Anadolu Ajansı
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