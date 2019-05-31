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Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı
 31 Mayıs 2019 09:44
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Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı.

Bir otelde gerçekleşen iftarda Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

İftara, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir de katıldı.

Oruç açtıktan sonra gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yapılan duaya da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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