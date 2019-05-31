1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan duyurdu, ödemeler hesaba aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak." dedi
 31 Mayıs 2019 09:56
Yazdır
Bakan duyurdu, ödemeler hesaba aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 ürünü pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerine ilişkin, "Toplamda 3 milyar TL ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 19.00'dan itibaren 2 milyar TL'sini yani yaklaşık yüzde 70'ini ödemiş olacağız." dedi.

Pakdemirli AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılı pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Pamuk, ayçiçeği, soya, aspir ve kanoladan oluşan yağlı tohumlu bitkiler destek ödemelerinin bugün itibarıyla yapılacağını duyuran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün akşam 19.00'dan itibaren üreticimizin, çiftçimizin hesabına geçmeye başlayacak. Bu sene ilk defa şunu yaptık; icmalleri tamamlanmış illerimiz ve bazı imkanlar çerçevesinde bazı illeri dışarıda bırakmamız gerekiyordu. Tüm Türkiye'deki illerimizi bu işin içine alabilmek için imkanlar çerçevesinde yaklaşık yüzde 70 herkese ödeme yapıyoruz. Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yüzde 70'lik yağlı tohum destek fark ödemeleri geçmiş olacak. Toplamda 3 milyar TL ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 19.00'dan itibaren 2 milyar TL'sini yani yaklaşık yüzde 70'ini ödemiş olacağız."

Bakan Pakdemirli, kalan ödemenin de bilahare yapılacağını söyledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarmadan ilginç uygulama! Ceza kesmek yerine kask dağıttılar
31 Mayıs 2019 07:04		 YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
31 Mayıs 2019 00:06
Berat Albayrak'tan kurum personeli için 2 müjde
30 Mayıs 2019 23:56		 'Engellilere uygun yapılmayan binalara ruhsat yok'
30 Mayıs 2019 23:11
Adalet Bakanı, yıpranma payı için teşekkür etti
30 Mayıs 2019 22:41		 Atatürk Havalimanında devir teslim işlemleri bitti
30 Mayıs 2019 19:30
Kafa keserim, diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
30 Mayıs 2019 19:22		 Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık
30 Mayıs 2019 19:07
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tam metni
30 Mayıs 2019 16:34		 Avukatlara, yeşil pasaport hakkı geliyor
30 Mayıs 2019 15:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:06 - Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü10:00 - Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?09:58 - 'Ölçü aletlerinin muayeneleri TSE'ye devredilecek'09:57 - Bin liralık bayram ikramiyeleri bugün yatırılacak09:56 - Bakan duyurdu, ödemeler hesaba aktarılıyor09:47 - 2018'de her beş kişiden biri soruşturuldu09:44 - Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı09:37 - LGS yarın yapılacak09:36 - Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü09:35 - F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:16 - Cuma hutbesinde 'trafik kurallarına uyulması' uyarısı09:15 - Türkiye'de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı09:00 - Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi08:50 - Ölüm tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk saçları kesilerek kurtarıldı08:42 - Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar08:36 - Kara yollarında durum08:25 - Her türlü propagandaya rağmen 1 milyar dolarlık yatırım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Trafik kazası diye hastaneye geldi gerçek sonra ortaya çıktı
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gulu gulu dansı 2
havva'nın üç kızı 2
rektör yardımcısı'nın kızının inanılmaz yükselişi 2
mezuniyet törenleri islama aykırı 3
Her yemeğe kaşar peynir koyma merakı 3
imamoğlu vatandaşa tokat attı 10
Enflasyon farkı 2
arefe şerefe günü 2
abdullah avcı'nın beşiktaşla anlaşması 6
Şemsi Tebrizi 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam