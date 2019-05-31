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Bin liralık bayram ikramiyeleri bugün yatırılacak

Geçtiğimiz yıl ödenmeye başlayan bin lira tutarındaki bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılacak. 12 milyon emekli ve hak sahibinin yararlanması beklenen bayram ikramiyesinden 1 Mayıs tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler de yararlanabilecek. Dağıtılacak ikramiyenin toplam tutarının ise 10,7 milyar TL olacağı kaydedildi.
 31 Mayıs 2019 09:57
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Bin liralık bayram ikramiyeleri bugün yatırılacak

Ramazan Bayramı'nda emekli ve hak sahiplerine verilmesi planlanan biner liralık bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılacak.


İkramiyelerden 12 milyon emekli ve hak sahibinin yararlanacağı vurgulanırken, dağıtılacak ikramiyenin toplam tutarının ise 10,7 milyar TL olacağı kaydedildi.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK
Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de Ramazan Bayramı'nda ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda almaya hak kazanacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA PAYLARI ORANINDA ÖDENECEK
Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME
SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.
Memurlar.Net
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