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Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat

Ankara 11 idare mahkemesi, İran vatandaşı Majid Yapyakhanı nın Ankara'da sokak köpeklerinin saldırması sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Büyükşehir ile Etimesgut belediyelerine toplam 234 bin TL tazmin ödemesine hükmetti.
 31 Mayıs 2019 10:09
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Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat

Ankara 11 idare mahkemesi, İran vatandaşı Majid Yapyakhanı nın Ankara'da sokak köpeklerinin saldırması sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Büyükşehir ile Etimesgut belediyelerine toplam 234 bin TL tazmin ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararında Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na atıfta bulunarak gerekçesini şu şekilde oluşturdu: "Majid Yakyakhanı'nın yürüyüşe çıktıktan bir saat sonra sit alanında vücudu ve kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulunması üzerine açılan davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda 'Ölümün hayvan ısırıkları ile oluşması mümkün, vücudunun yaklaşık yüzde 50'sinin derin kas ve damar harabiyetine bağlı gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtilmiştir.

Bu haliyle ölenin başıboş köpeklerin saldırısıyla vefat ettiğinde duraksama bulunmamaktadır. Kanunda sahipsiz hayvanların belediyenin kuracağı bakımevlerinde kontrol, aşı ve kısırlaştırılmalarının yapılacağı, ardından alındığı yere bırakılacağı düzenlenmiştir. Olay yerine gelen veteriner ve diğer görevlilerin de bu köpeklerin saldırısına uğradığını dolayısıyla davalı idarelerin, hizmet kusurlarının bulunduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Memurlar.Net
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