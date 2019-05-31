Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor
TCMB: Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir
|31 Mayıs 2019 10:20
|Yazdır
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir."
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."
TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
31 Mayıs 2019 12:06
|Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50
|'Bilet fiyatlarına tavan fiyat getirilmeli'
31 Mayıs 2019 10:56
|Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
31 Mayıs 2019 10:45
|Gram altın 246 lira seviyelerinde
31 Mayıs 2019 10:23
|Borsa güne düşüşle başladı
31 Mayıs 2019 10:16
|Ekonominin, yılın ilk çeyreğindeki küçülme rakamı belli oldu
31 Mayıs 2019 10:06
|'Ölçü aletlerinin muayeneleri TSE'ye devredilecek'
31 Mayıs 2019 09:58
|Güne başlarken döviz fiyatları
31 Mayıs 2019 09:34
|Kara yollarında durum
31 Mayıs 2019 08:36