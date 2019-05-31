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Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor

TCMB: Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir
 31 Mayıs 2019 10:20
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Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor


TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir."

TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."

TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."

TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."


TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."
Anadolu Ajansı
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