Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini kutladı
|31 Mayıs 2019 10:35
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2018-2019 sezonunda oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek üç kulübümüze de başarılar diliyorum."
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