TRT Çocuk'tan miniklere 'Nasreddin Hoca'lı bayram hediyesi
|31 Mayıs 2019 10:42
|Yazdır
TRT çocuk, sürpriz yapımları, devam eden çizgi filmleri ve heyecanla beklenen yeni bölümleriyle haziran ayını karşılayacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı özel hediyesi olan yeni çizgi dizi Nasreddin Hoca "Zaman Yolcusu" ve, TRT Çocuk'un sevilen yapımları İbi, Ege ile Gaga ve Kare yepyeni bölümleriyle çocuklarla buluşacak.
TRT Çocuk, hikayeleri heyecan ve merakla dinlenen Nasreddin Hoca'yı günümüze taşıyacak.
13. yüzyılda Konya'da yaşayan Hoca Nasreddin ve eşeği Küheylan, günümüzde yaşayan Zehra ve arkadaşlarının yanlışlıkla zamanlar arası geçiş holünü açması sonucu kendilerini 21. yüzyılda bulacak. Nasreddin Hoca, o bilge ve eğlenceli mizah anlayışı ile bugünün modern dünyasına bakacak.
Çocukları aileleri ile ortak paydada buluşturacak olan Nasreddin Hoca "Zaman Yolcusu", ramazan bayramının ilk günü, 4 Haziran'da, TRT Çocuk ekranlarında seyircisi ile buluşacak.
TRT Çocuk, İbi ve arkadaşları, Ege ile Gaga ve Kare gibi sevilen kahramanları ve yeni projeleri ile yaz tatilinde çocukları sevindirecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
31 Mayıs 2019 12:00
|Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor
31 Mayıs 2019 11:58
|İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi
31 Mayıs 2019 11:54
|Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50
|'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu
31 Mayıs 2019 11:41
|Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı
31 Mayıs 2019 11:30
|AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi
31 Mayıs 2019 11:12
|Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
31 Mayıs 2019 11:09
|'Sigara içen ebeveynler çocuklarını tütün tüketicisi haline getiriyor'
31 Mayıs 2019 11:01
|THY'den ABD yolcularına uyarı
31 Mayıs 2019 10:44