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Dışarı çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı
Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne gidecek vatandaşlar, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk oluşturuyor
|31 Mayıs 2019 10:55
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Tatilcilerin, İstanbul'dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanmasıyla ilçede bayram ve yaz tatili yoğunluğu yaşanması üzerine İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) seferlerini artırdı.
Yenikapı-Bandırma hattında bugün karşılıklı yedişer sefer yapılacak. Bu seferlerde hızlı feribotların bin 200 araç ile 6 bin 500 yolcu taşıması bekleniyor.
İDO ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla 1-4 Haziran'da Yenikapı-Bandırma güzergahında sefer sayısında artışa gidildi.
Öte yandan ilçede, Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.
Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.
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