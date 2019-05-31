'Bilet fiyatlarına tavan fiyat getirilmeli'
|31 Mayıs 2019 10:56
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinde ulaşım ve konaklama sektöründe fiyatların ciddi oranda arttığını belirterek, "Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, uzun bayram tatillerinin yaz sezonuna denk geldiği dönemlerde tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmediğine işaret etti.
Ramazan Bayramı tatilinde bilet fiyatlarının fahiş oranda arttığına değinen Palandöken, fiyatların dönemsel değil, sistematik olması gerektiğinin altını çizdi.
Palandöken, vatandaşların mağdur olmaması için biletlerde taban ve tavan fiyat uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Otobüs firmaları, hava yolu şirketleri ve oteller bayram tatilini fırsata çevirmemeli. Talep artışında fiyatları artırmak yerine ek seferler konularak makul fiyatlar belirlenmeli. İstisnasız taban ve tavan fiyat uygulaması yeniden hayata geçirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için son anda tatil planı yapan vatandaşlara da uyarıda bulunan Palandöken, şunları kaydetti:
"Kredi kartıyla internet üzerinden tatil satın alan vatandaşlar otele gittiklerinde aynı odanın birçok kişiye satıldığı haberiyle karşılaşabiliyor. Bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalmamak için online tatil satın alırken kurumsal ve güvenilir internet siteleri tercih edilmeli. Vatandaşlarımız bayram tatili planlarken gerçek olmayacak kadar ucuz görünen tatil paketlerine itibar etmemeli."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
31 Mayıs 2019 12:06
|Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50
|Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
31 Mayıs 2019 10:45
|Gram altın 246 lira seviyelerinde
31 Mayıs 2019 10:23
|Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor
31 Mayıs 2019 10:20
|Borsa güne düşüşle başladı
31 Mayıs 2019 10:16
|Ekonominin, yılın ilk çeyreğindeki küçülme rakamı belli oldu
31 Mayıs 2019 10:06
|'Ölçü aletlerinin muayeneleri TSE'ye devredilecek'
31 Mayıs 2019 09:58
|Güne başlarken döviz fiyatları
31 Mayıs 2019 09:34
|Kara yollarında durum
31 Mayıs 2019 08:36